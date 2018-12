Morla también rechazó a Darthés: "Cuando mi hija lo oyó me pidió que por favor ni lo escuche"

Juan Darthés viajó a Brasil y se encuentra en la búsqueda desesperada de un abogado y Matías Morla, letrado de Diego Maradona, contó que recibió un llamado del actor pero que se negó rotundamente.

Y continuó: "En Brasil muchas veces se protege a delincuentes, y Juan Darthés es un cobarde que se escapó del país. Es lógico que se vaya a refugiar en ese país porque le da las garantías de que no pueda ser extraditado".





"Me sorprendió mucho que la Justicia no haya tomado una medida para evitar esto porque no tengo dudas que Darthés se va a aquedar en Brasil para protegerse", finalizó Morla.