Moria vs. Tinelli: "No le dieron los huevos para llamarme"

Moria Casán se enojó este lunes con Marcelo Tinelli, luego de que el animador volviera a posponer la reunión en la que le explicaría a la conductora de Incorrectas, el tema de su ausencia en el Bailando 2018.

Cansado del destrato, La One explotó a su estilo: ''Para mí game over, el juego se terminó", dijo, aclarando que era la última vez que iba a referirse al tema.

"Soy la que siempre genera la polémica, más allá de que el centro del mundo es Tinelli. El año pasado me dijeron que querían que estuviera este año, aunque sabían que yo estaba en conversaciones con América. Y me pedían que no firmara contrato de exclusividad", arrancó Moria.

"Marcelo es una persona muy arriba, muy emperador y tal vez me entregó su micrófono y yo sentí, cuando subí la escalera, que este año no estoy ni me llaman. 'Vas a ver que esto te lo hacen cobrar'. No por mal, por egos", disparó Casán y remarcó: "Sentí que molestaba. Hay envidia, hay jodidos."

"A todo esto, un día me llama el Chato y me dice que vaya a firmar el contrato. Fue en Semana Santa. Después me dijeron que íbamos a arreglar, hasta que un día empieza Ángel de Brito en A dos voces a decir que una de las del jurado no iba a estar, entonces empieza el rumor", recordó Moria. Y añadió: "El día que arranco el programa acá, el 14 de mayo, la señora Laura Ubfal dice, con toda su mala leche, 'Moria fuera del jurado'. Eso fue mandado por ellos. Son operadores berretas".

"Es una berretada que a una persona que estuvo diez años no la llamen para explicarle por qué no la quieren. No le dieron los huevos para llamarme", dijo luego.

Más tarde, explicó que los llamados por la reunión comenzaron luego de que saliera al aire Incorrectas: "Me llama para decirme de vernos. Nos íbamos a ver el martes 12 de junio, él no pudo porque tuvo un problema familiar. Una operación que se complicó", contó.

"A Marcelo le tengo cariño y le tengo respeto pero sé que es un hombre que tiene mucho ego. Si sabe que Pampita se va a otro lugar la trae a Nicole Neumann", tiró. Y remató: "Si estás diez años conmigo no me podes tirar como a un forro".

¿Habrá otro intento de reunión entre Moria y Tinelli?

