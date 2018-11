Moria le contestó a la Barreto: "Yo lo uso y abuso"

Allí, a través de una metáfora manifestó: "Esto es lo que les están enseñando a los chicos, que con tu cuerpo hacés lo que querés y que con tu recto podés tener relaciones sexuales pero no señor. No se puede porque te lastimás, y te degenerás. Lo mismo pasa con el vaso, si sirvo de culete, me mojo con el agua, mojo a los comensales y estoy molestando. Es una falta de respeto".

Moria Casán no pasó por alto las declaraciones de la ex vedette y se expresó a través de su cuenta de Twitter. "Whattttt??? BARRETO, Berreta imágen, ofendiendo con tu OPUSDEI nuestra bandera hablando del recto, seguramente el enchastre lo hiciste en tu bidet, tratando de lavartelo #NoPodés con el bidet noooo!!!", escribió.

La "one" se expresó con algunas publicaciones más. "Cuando te laves tu ano, recto o como quieras llamarlo hacelo con agua bendita! A ver si ensuciás la bandera #ElSexoAberretado x la ignorancia es letal #SacaLaBandera y hablá de qué hacemos con los que usan su recto como elemento de placer!!!", continuó. Lejos de quedarse sin palabras la actual conductora de "Incorrectas" finalizó: "YO lo uso y abuso! Qué hacés? me excomulgás? #AMEN #BERRETA A ver si así no ensuciás nuestra bandera...".











