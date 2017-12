Moria dijo que Susana no tiene la capacidad intelectual para entrevistar a un presidente

La grieta silenciosa que siempre hubo entre Moria Casán y Susana Giménez acaba de agrandarse y hacerse más visible que nunca con esta durísima declaración que la actriz le dedicó este jueves a la diva.

La entrevista que no fue entre el Presidente Macri y la platinada despertó la infatigable lengua de la vedette y luego de revelar que le había propuesto reportear a Cristina Fernández, Moria abrió fuego contra la Su.

"Yo no sé si no quería entrevistarla, ella es una mujer astuta que entrevista desde el hombre rata hasta cualquiera. Me parece que a Susana no le da la capacidad intelectual para entrevistar a un presidente... No porque no la tenga, sino porque es muy light. Ella va a la pregunta social, a la revista de peluquería, a lo que quiere ver una persona, a la parte linda...", tiró Moria.

"Tal vez los programas, o los reportajes livianos, pueden todavía tensar más una cierta hostilidad que hay en toda la gente", concluyó al respecto. ¿Le contestará Susana?

No te pierdas el video de esta nota!

Embed