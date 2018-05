Moria debutó con "Incorrectas" y revolucionó la pantalla

Este lunes, Moria Casán regresó a la pantalla de América con "Incorrectas", su nuevo programa que arrancó con impactante escenografía.





En su debut, la diva estuvo acompañada por Carolina Losada, Nora Carpena, Carolina Papaleo, Julieta Prandi, Mica Viciconte, Julieta Kembl y Agustina Kämpfer





"Parece mentira que esté debutando en algo", arrancó a decir Moria para darle paso a un monólogo.





"Si hago un talk show como los de antes me deportan y todavía no tengo visa en algunos lados", explicó, bromando, su decisión de regresar con un magazine que apunta a las "amas y amos de casa (...) Son muchos amos de casa que se quedan en casa cuidando a sus hijos. Los tiempos pueden de cambiar. Hombres, no se sientan mal", disparó.





Luego, llegó el informe sobre matriarcado y pudimos ver a la diva, de recorrida por Flores para ingresar en la casa de una mujer de 80 años que asegura dormir con las cenizas de su marido.





Más tarde, Antonio Gasalla la rompió con un mano a mano con Moria, en cual reveló algunas intimidades de su pasado: "Cuando dejé la facultad para seguir estudiando arte dramático en el Conservatorio, mi papá me dejó de hablar, y a los cuatro años murió", contó el humorista.





"Yo tengo muy en cuenta al público porque cuando haces humor, estás transmitiendo cosas y siempre el tema es ver qué recibe la gente", agregó luego.





