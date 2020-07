Moria Casán: "Para ser sincera, en la época de Macri pude ahorrar"

Moria Casán habló en el programa "A dos voces", TN, y sorprendió con su revelación sobre su vivencia en el gobierno de Mauricio Macri, donde tiempo atrás fue muy crítica de su gestión cuando era presidente.

“Yo nunca espero nada de nadie, pero los aumentos fueron terribles. Y para ser totalmente sincera, en su gobierno pude ahorrar”, reveló la diva.

Y opinó sobre el actual rol de Cristina Fernández de Kirchner: “La veo en modo pausa después de haber trabajado mucho para armar su espacio. Cuando me enteré de que la fórmula era Alberto Fernández- Cristina Fernández, no lo podía creer. Me asombré tanto que no necesité ni un lifting”.

Sobre sus días de cuarentena, que ya van más de 100, explicó: "En esta cuarentena me dedico mucho a mí, por primera vez no tengo la responsabilidad del trabajo que me auto impuse".

"Entonces estoy con una libertar súper plena. Me llevo muy bien conmigo, la soledad es mi mejor compañía, aunque la sociedad no me da fobia, me encanta estar con amigos", añadió.

"Para estar divina hago todos los días una hora de cinta, ejercicios de glúteos, abdomen, elongación y yoga. Pido todo delivery, me mandan todo", indicó Casán.