Moria Casán recordó la época de adicciones de Sofía Gala

Moria Casán reflexionó sobre su rol como madre en "Incorrectas", América, y contó cómo intervino en el periodo más oscuro de su hija, Sofía Gala, en la época de adicciones .

"Yo tuve un caso bravo con Sofía y yo la traté de sobrevolar, yo sabía que en un momento iba a terminar con eso ella sola", dijo la conductora sobre su vivencia.

"Sabía siempre dónde estaba y hasta qué hora, hasta que un día no apareció por dos días y lo dije por la tele", añadió.

Y explicó: "No es que no te querés meter. Fui a un médico con ella, averigüe cosas, pero es como que tienen que pasar por eso, no hay manera".

"Yo sé cómo crié a mi hija sola. Ella vivió momentos muy oscuros y en la parte de la droga la traté de ayudar y salió como una reina. Yo siempre estaba, nunca dejaba, hasta que entendió", finalizó.