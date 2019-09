¿Moria Casán quiere ser madre nuevamente?

Moria Casán sorprendió al mundo del espectáculo este domingo al anunciar que será madre otra vez aunque no dijo de qué modo o si será en la vida real o en la ficción.. "En poco tiempo el rol más importante de mi vida, coming soon #VolverASerMamá puedo anunciarlo con plenitud, felicidad y esperando con ansiedad", adelantó en su cuenta de Twitter.





La conductora y exvedette de 73 años no aclaró si se trata de un embarazo, una adopción o si se trata de un programa de televisión.



En otras ocasiones, Moria expresó sus deseos de convertirse en madre una vez más. Por ejemplo, en 2010, había expresado a La Nación su voluntad de darle a Sofía Gala un hermano o hermana.





Sin embargo, en 2016 hizo pública otra opinión. "Le dije a mi ginecólogo que no quería ser madre y me habló de congelar óvulos. Le dije que no soy una oveja ni un cobayo de laboratorio. Que simplemente no tenía ganas. Y que no iba a hacer nada por si me arrepentía. Corrí el riesgo, así es la vida. Siempre hay pérdidas", sostuvo.