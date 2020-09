Moria Casán y Nacha Guevara tuvieron un picante cruce el "Cantando 2020"

Tal como había adelantado PrimiciasYa.com, "La gran depresión", la obra que protagonizaban Moria Casán y Nacha Guevara en la calle Corrientes, se llevó puesta una fuerte amistad que se potenció hoy donde ambas son jurados de "Cantando 2020".

Este miércoles, Moria e estaba dando su devolución a Lizardo Ponce y soltó el término “manochanta” que le generó un picante cruce con Nacha.

"¿Están bien ustedes?", quiso saber Ángel de Brito. “Sí, cuando decís esas cosas… No es que me moleste porque la conozco mucho a Moria”, dijo Nacha.

“Más te conozco yo”, remarcó Moria. “Cuando se meten con la chantada de la espiritualidad… Dejalo así”, acotó Nacha.

“Tengo que aguantar cada cosa, la imposición de manos es una chantada”, dijo Moria, de forma tajante. “Que Dios te perdone”, arrojó Nacha.

“Gracias universo por hacerme tan buena persona, no soy traicionera. No me interesa compararme con nadie”, cerró La One.