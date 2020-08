Moria Casán: "No tengo ganas de huevadas"

Moria Casán tuvo un fuerte cruce al aire con Laurita Fernández el martes en el "Cantando 2020".

La jurado se molestó con la conductora y no dudó en expresarlo al aire. "Si no me respetan me voy! voy a hablar con mi abogado!", expresó enardecida.

Lo cierto es que una vez finalizado el ciclo, Moria se fue muy molesta del estudio y hasta puso en duda si seguirá en el programa.

"Le hago perder mucho tiempo a este show, así que voy a estar muda. No sé si voy a seguir", indicó ante las cámaras de "Los ángeles de la mañana", El Trece.

"Mi abogado hablará con la producción... No tengo ganas de huevadas, soy una mujer mayor", apuntó.

"No me molesta Laurita, ¿por qué no te ubicás vos también, mi amor?", indicó ante la consulta de la cronista Maite Peñoñori.

Y arremetió: "Por qué suponés que me molesta… Si te cortan, me parece irrespetuoso. Yo arreglé una cosa y está siendo otra. Yo soy una señora profesional, me parece que hay que respetar. Por ser mayor y profesional, buena profesional, hay que respetar".