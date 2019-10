Moria Casán contra Silvina Luna tras su renuncia

Un momento tenso se vivió en la edición del viernes de "Incorrectas", el programa que Moria Casán conduce por la pantalla de América.





Mientras entrevistaban a una nutricionista, la conductora le hizo un duro planteo al aire a Silvina Luna, la panelista se molestó y decidió abandonar el programa.





Primiciasya.com dialogó con fuentes de la productora Jotax y pudo confirmar que a partir de ese episodio Luna decidió renunciar al programa.





Al momento no hay reemplazo alguno determinado y se estima que su lugar lo irán cubriendo las vayainas que ya forman parte del panel y se rotan los días.





La conductora se volcó a las redes en la mañana del lunes tras enterarse de la renuncia de Luna a su programa y fue contundente.





"Me acaba de comunicar producción que la Sta. del viñedo de CALIFORNIA renunció porque sintió que no tenía más para aportar a @IncorrectasOk y que estaba agradecida por el lugar que se le dió. Se ve que sus vacaciones de casi 1 mes no le alcanzaron para ponerse en #ModoTrabajar", (Sic) disparó la One.





"Debajo de la aparente estupidez hay verdadera estupidéz" dijera EDUARDO GALEANO", (Sic) agregó en otro mensaje.