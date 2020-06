Moria Casán contó la conexión que tiene con la muerte

Cada sábado, en el punto de encuentro, Andy Kusnetzoff propone en "Podemos hablar" que alguien cuente si recibe contacto del "más allá".

Esta vez fue Morica Casán, una de las invitadas, quien contó sobre su intuición con las muertes.

No fue una ni dos, "son muchas", declaró la conductora y se definió como "una bruja buena".

En el ciclo contó como sintió la muerte de Cacho Castaña, quien falleció hace un año.

"Cada tanto llamaba porque en la última época estaba sin posibilidad de recuperarse, llamaba a Marina (Marina Rosenthal Cabrales, esposa). No me preguntes por qué, era la tardecita y dije ´la tengo que llamar a Marina´. En el momento que llamo me va a atender y me deja en línea. En ese momento mismo, te lo puede contar ella, en ese momento que me atiende a mí se muere Cacho", expresó anoche en el programa de Telefe.

Y erizó la piel con el remate: "Estuve ahí, te lo cuenta Marina, ella se quedó muda. A mí me agarró un ataque de llamarla en ese momento. Recibí los dos tildes para contestarme y al ratito me dijo ´Moria estuviste conmigo en el momento de la muerte de Cacho´. Como esas, muchísimas, soy como una bruja buena".