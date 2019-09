Moria apuntó contra Pachano: "Anda por la vida maquillado como una puerta"

La conductora de "Incorrectas", América, fue contundente en su respuesta hacia su ex compañero de ciclo.

"Un hombrecillo que eyecté del Bailando x misógino y mentiroso serial que anda por la vida maquillado como una puerta, con una galera absurda y hablando de él en 3era persona no califica para que conteste pero igual le digo que el que migajeó para estar ahí y creer que por 2 horas tiene poder para bullinear (me han dicho porque no lo he visto) sobre todo a mujeres" (Sic), comentó la One.





