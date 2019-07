Morena Rial ya no podrá mostrar a su hijo en las redes sociales

Morena Rial está viviendo un difícil momento por la separación de Facundo Ambrosioni, tras un año y medio de relación. La joven denunció a su ex por violencia de género, y solicitó una restricción perimetral para que no pueda acercarse ni a ella ni a Francesco Benicio, el hijo que tienen en común.





En su cuenta de Instagram, la hija del conductor Jorge Rial suele compartir con sus seguidores imágenes del pequeño. Sin embargo, a partir de ahora ya no podrá hacerlo por un pedido que hizo el jugador de fútbol a través de su abogado en el Juzgado Civil Número 76.





"Lamentablemente el padre de mi hijo optó por la opción de censurarlo. A partir de la fecha no podré brindar información ni fotos de la infancia de mi hijo", escribió la cantante de 20 años en la red social. Además publicó una imagen de la resolución firmada por la jueza María Celia García Zubillaga.





El documento intima a Morena Rial a "abstenerse de difundir, divulgar, exhibir, reproducir, hacer referencia y/o facilitar a terceros información, noticia, dato, imagen de todo tipo respecto del menor en medios gráficos, radial, televisivo y/o redes sociales, web y todo otro tipo de comunicación masiva".





Cabe recordar que tras el nacimiento de Francesco Benicio,sus padres le habían creado una cuenta de Instagram, que luego habría quedado en manos de Morena. Tras haber superado los 100 mil seguidores, recientemente fue configurada para que sea privada: ahora no se puede ver su información ni los posteos anteriores.





Antes de la restricción, Morena había posteado unas tiernas fotos de su bebé de cuatro meses, acompañándolas con una conmovedora carta. "Gracias por esa sonrisa que alegra mi vida. ¡Mi gran motor, mi pilar para seguir de pie, mi guía en este mundo! Te amo hijo, vamos a salir adelante como tu mamá siempre lo logro".





"Ahora somos dos, pero con mucha gente que nos quiere, y la que nos odia, un besito. Se vinieron tiempos duros pero hay que saber enfrentarlos, la mejor decisión ya la tomamos, ¡ahora esperemos hijito! Mamá siempre te va a amar, y cuidar de todo. No lo olvides nunca. Siempre voy a priorizar tu felicidad y salud", finalizó.





El domingo pasado, el conductor de Intrusos compartió con sus seguidores un video al cumplirse cuatro meses de su querido nieto. "Llegaste como una bendición a completar una familia que tanto deseábamos. Cada sonrisa tuya es la definición de alegría. Viniste a un mundo difícil, pero acá estamos para cuidarte y amarte", escribió Rial en Instagram.





"Te juro que amor es lo que sobra. Todos somos felices con vos. Todos queremos abrazarte. Todos queremos protegerte. Creí que ya había conocido todas las escalas del amor. Pero no, faltabas vos. Me hiciste abuelo y me elevaste. Hace cuatro meses que estás con nosotros y sólo nos traes felicidad...", manifestó el periodista, muy emocionado.