Morena Rial mostró cómo se recupera de la cirugía reconstructiva

Hace exactamente quince días, Morena Rial le contaba a PrimiciasYa.com que estaba separada de Martín Casar, su primer novio con quien mantuvo una relación de un año. Su declaración a este medio se dio en el marco de la presentación de la línea de accesorios que lleva su nombre.





Lo cierto es que con el correr de los días se imaginaba que la hija de Jorge Rial podría reconciliarse con el cordobés pero esto no sucedió. A tal punto que More se hizo una cirugía reconstructiva como parte del tratamiento que lleva adelante tras el bypass gástrico y Casar no estuvo a su lado en ningún momento.

Morena Rial se separó de su novio



Recordemos que días después de la operación, algunos medios vincularon a Morena con un amigo, Enrique Sánchez, pero ella rápidamente frenó el rumor en diálogo con este medio.





"¿Con quién estaría de novia yo? No estaría sabiendo. No estoy de novia con Enrique, nada que ver", comenzó explicando, sorprendida por la noticia.





"Es una persona muy importante en mi vida pero es un amigo mío, pero no digan boludeces por favor. Estoy separada, pero él es mi amigo", completó.





América mostró los primeros avances en su cuerpo tras su paso por el quirófano. Ahora, la hija del animador demostró los primeros avances en su cuerpo tras su paso por el quirófano.

morena rial.jpg