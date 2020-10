Morena Rial: "Llegué a pesar 145 kilos"

"Yo llegue a pesar 145 kilos. Por eso mismo, los comentarios de mierda que me hagan ya no me afectan... Aunque, a veces, me llegan a herir porque soy humana. Cuando me agarran los bajones pienso en lo que pude lograr y me siento súper orgullosa de mí", fue la frase que usó Morena Rial en una de sus respuestas de stories ante la consulta de un usuario.

La hija de Jorge Rial habló de los trastornos en su salud por su peso y dejó en claro que no le afectan las críticas porque ahora logró bajar mucho y mantenerse.

More suele ser una usuaria muy activa en redes sociales y siempre comparte los looks que usa.

Desde la ruptura sentimental con el papá de su hijo, la joven no habló más de su vida privada.

Arraigada a los afectos de familia (padre, hermana y familia ensamblada), Morena le muestra al mundo que con esfuerzo todo se consigue.