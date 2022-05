Morena Rial habló sobre la crisis con su pareja

Algunas de las frases que suele postear Morena Rial y hay generado rumores de crisis con su actual pareja.

"Está todo bien. No tengo ningún problema con nadie. Estoy embarazada y feliz" arrancó la futura mamá. Y aclaró sobre el tema en cuestión: "Está todo bien, no entiendo para qué hacen un problema si las veces que estuve separada o algo, lo dije. Así que lo diría sin problemas".

Al mismo tiempo, Morena Rial continuó aclarando "Si yo veo una frase o 20 frases que me gustan, las voy a compartir porque no solo las leo yo, sino para que las lea la gente que me siga. Porque capaz puedo ayudar a mucha gente que la está pasando mal y yo estoy bien". Y cerró contundente "Traten de no buscarle el pelo al huevo como siempre y fíjense otras cosas más importantes. Besos".