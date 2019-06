Morena Rial fue víctima bullying en el "Súper Bailando 2019"

Morena Rial se animó al Súper Bailando 2019. Charlotte Caniggia la convocó para la salsa de tres y ella aceptó encantada.





Sin embargo, la experiencia no fue del todo gratificante. El jurado fue duro con el trabajo de ellas en la pista y tuvieron que ir al duelo. Pese al esfuerzo, no fueron salvadas y la hija de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia quedó en la votación telefónica.





Después del paso de la mamá de Francesco Rial en el certamen más famoso de la TV, en las redes sociales se viralizaron fragmentos de la coreo. En un posteo en Instagram en el que estaban burlándose de Morena, Georgina Tirotta, la coach de Flor de la V y Gabo Usandivaras, también se rió del desempeño de la joven en la competencia.





Una fan de la hija de Jorge Rial capturó el comentario de Tirotta en dicha publicación y escribió: "Georgina Tirotta qué bien hacés quedar a Showmatch y a Flor de la V burlándote de More Rial, que participó en el programa en donde vos trabajás". La hija del conductor de Intrusos leyó ese mensaje, le dio repost y agregó: "Showmatch qué hermoso cómo permiten la discriminación".





En una entrevista con Siempre show, la joven cantante reveló que cuando era chica sufrió bullying, pero que con el tiempo aprendió a ponerle un freno a las agresiones. "En el colegio no la pasé bien. Me tiraron por las escaleras. Yo salí porque ya tengo un hijo, una familia armada y no me llevo por el qué dirán", sentenció en el ciclo de Ciudad Magazine.