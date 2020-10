Frente a las críticas, More Rial explicó por qué saca la lengua en las fotos

Morena Rial contó hace unos días el importante cambio físico por el que pasó y que llegó a pesar 145 kilos.

"Yo llegue a pesar 145 kilos. Por eso mismo, los comentarios de mierda que me hagan ya no me afectan... Aunque, a veces, me llegan a herir porque soy humana. Cuando me agarran los bajones pienso en lo que pude lograr y me siento súper orgullosa de mí", contestó la hija del periodista ante la consulta de un usuario.

Lo cierto es que ahora la joven desafió las críticas por aparecer siempre con la lengua afuera en sus fotos.

Un seguidor de Instagram la cuestionó por su pose en las fotos por la pose que siempre utiliza en las mismas.

"¿Cuál es la necesidad de mostrar la lengua siempre? ¿Qué onda con eso?", le preguntó un usuario entre risas.

A lo que Morena respondió contundente con el ícono de un beso: "'Qué mierda les molesta si muestro o no la lengua. La ejercito".