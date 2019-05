Morena Rial debuta en el "Súper Bailando 2019"

Ángel de Brito reveló que Morena Rial debutará en la pista del Súper Bailando, de la mano de Charlotte Caniggia, en la salsa de a tres.





"Quien va a bailar con Charlotte es Morena Rial. La hija del conductor de Intrusos va a debutar en la pista del Bailando, en la salsa de a tres. De hecho, fue a verla la otra vez. Está confirmado", anunció el conductor de LAM.





Efectivamente, la flamante mamá de Francesco Benicio, dijo presente en el piso de Showmatch el pasado 7 de mayo, para alentar a la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul.

"Ahí te vas a hacer el picnic vos", comentó pícaro De Brito a Yanina Latorre, recordándole el cruce que tuvo con Jorge Rial luego de que el "intruso" comentara en las redes sociales que se iba a hacer un "festín" con la participación de la hija de la panelista, Lola Latorre, en el certamen.





"No, yo no soy como Rial. Jamás me metería con Morena", anunció Yanina, dando por terminada cualquiera polémica.