"¿Morena Rial al Bailando?", dijo Tinelli y la hija de Jorge Rial dijo: "¡Puede ser!". Cierto es que la idea es que la joven cantante participe del programa dentro de unos meses ya que ahora está abocada de lleno a la maternidad.

More no estaba sola: fue junto a su hijo Francesco y su pareja, el deportista Facundo Ambrosioni. En tanto, Tinelli se mostró conmovido con el nieto de Rial, y dijo: "Me emocionan los chicos, me dan ganas de tener otro".





Esta tarde, la flamante madre también estuvo en el estudio de "Intrusos" donde Jorge Rial presentó en sociedad a su nieto y se ligó un pequeño vómito en su saco.

De visita al programa derecibió la propuesta por parte del conductor para que se sume al certamen de baile.