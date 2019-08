More Rial se quejó por la cuota alimentaria: "No compro ni dos cajas de leche"

Hace unas semanas, Morena Rial confirmó, a través de su cuenta de Instagram, que estaba separada de Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo Francesco.





Luego, la hija de Jorge denunció que Ambrosioni ejerció violencia de género hacia ella. "Hubo violencia desde que nació Fran. Cuando tenga todos los papeles voy a poder hablar bien. La denuncia ya está hecha".





Con el correr de los días, tanto More como Facundo realizaron posteos en las redes sociales con mensajes sobre la situación que están atravesando.





La hija de Jorge solicitó un botón antipánico y logró que la Justicia dictara una restricción de acercamiento perimetral.





En este contexto, Morena se quejó del monto que Ambrosioni le pasa en concepto de cuota alimentaria: "Paga una cuota de 5.000 pesos. Eso no alcanza ni para dos cajas de leches. Francesco toma dos cajas de 30 leches por mes. Pero no importa. No necesito nada de él".





En la entrevista con la revista Pronto, la joven chicaneó a Facundo por su trabajo: "El trabajo que tiene en la AFA lo tiene gracias a mi papá".





Luego fue irónica con la situación del futbolista: "Está más acomodado que nadie", cerró.