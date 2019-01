More Rial: "Mi vida no fue justa como la gente livianamente cree"

No fue un año más este 2018 que pasó para Morena Rial. Conflictors familiares, internaciones, amores, desamores y, finalmente, quedar embarazada de su actual pareja Facundo Ambrosioni, con quien aguardan la llegada de su primer hijo.

Pero eso no fue todo, a pocos meses de convertirse en madre, More se lanzó como cantante y ya se encuentra ultimando detalles de la canción "Hello, baby", que dará el puntapié inicial a su carrera artística.

Sí las cosas, Morena acaba de lanzar su nueva página web en la que incluyó su "biografía" y conmovió a todos con sus primeras palabras y descripción de su vida.

"Soy Morena Rial, nací un 8 de febrero de 1999. Mi vida y mi realidad no fueron justas como la gente livianamente cree", comenzó el texto.

"Mi vida y mi realidad no fueron justas como la gente cree. Fui adoptada desde muy chica y aunque todos crean que no, por chico que sea un bebe adoptado, siempre lleva consigo el hecho de sentirse abandonado y con el temor de que lo vuelvan hacer", contó.

Y siguió: "Sufrir abandono, bullying y sentir la necesidad de tomar fuertes decisiones de chica, me marcaron. Pese al dolor, llevo con valor mis cicatrices porque sé que están ahí para recordarme que pude salir adelante en un momento en el que estaba hundida. Con una nueva meta por emprender y un sueño por hacerse realidad, espero la llegada de mi primer hijo con el hombre de mi vida, rodeada de mis afectos más importantes que logran que no le tema a lo que viene. El amor del que es fruto me salvó de un pozo del que creí́ no salir nunca. Ahora entiendo que para dar amor tengo que abrazarme primero".

Embed





Primicias Ya