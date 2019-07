More Rial contraatacó a su ex con un fuerte mensaje

"Acá no importa a quien le crean, a quien defiendan y mucho menos si saber las cosas que pasaron realmente. Por mi hijo doy la vida y alguien que, la Justicia dictaminó que fueron lesiones graves, por algo será. Sigan bardeando, el día que puedan mostrar las pruebas se van a callar muchos de los que hoy bardean o ponen me gusta", comenzó su mensaje.

Días atrás, Ambrosioni compartió una fuerte carta que desató la ira de la joven.





"Tuve el sueño más grande de mi vida que me provocó el amor más puro: ser papá. Yo no entiendo de tiempos legales, de demandas, traslados. El bienestar de mi hijo no puede estar involucrado en ese ida y vuelta. Yo no quiero que ni su mamá, ni su papá, tiremos cada uno de un brazo de él. No es divisible al medio", comenzó diciendo en Instagram junto a una postal en la que lo ve posando con su hijo, Francesco Benicio.

