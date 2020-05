More Rial abrió su corazón luego de la separación de Ambrosioni

Las cosas no terminaron muy bien entre More Rial y Facundo Ambrosioni, la hija del conductor de “Intrusos”, América, tuvo un confuso cruce con el deportista en una transmisión en vivo de Instagram y al día siguiente anunciaron la ruptura.

Luego, la rubia contó que revisó el teléfono de Facundo y descubrió que le era infiel con otra chica. Pero pese a todo esto, la madre de Francesco Benicio sigue creyendo en el amor.

En una publicación en su redes, junto a su foto, la rubia escribió este mensaje esperanzador: "Ella es magia, parece una chica sencilla pero volvería loco a cualquiera con cada una de sus manías. Llora a escondidas y ríe a carcajadas, esconde complejos detrás de su mirada, capaz de enfrentarse al mundo y seguir como si nada, mide cada beso y cada palabra y así evita tomar decisiones equivocadas, es magia...".

"Pero no lo sabe. Siempre alegre aunque desconfiada, pero lo niega, sigue creyendo en el amor y en los cuentos de hadas. Luchen por lo difícil, porque lo fácil lo tiene cualquiera".

Con 21 años, More sabe que vendrán mejores tiempos y que volverá a enamorarse, pero ya no de Facundo a quien no le dará otra oportunidad como la que le dio a fines del año pasado.