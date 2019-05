Mora Godoy y Pachano protagonizaron la pelea del jueves del Bailando

Mora Godoy y Aníbal Pachano se cruzaron fuerte el jueves en la pista del "Súper Bailando 2019".





"A mí la verdad me importa un rábano tu opinión de si tenemos que estar acá en técnica o no técnica. Sos el monumento al marketing y te aplaudo", le dijo el hombre de la galera a la bailarina.





Y añadió: "He visto mucho tango y no sos la única bailarina del mundo, serás la más famosa hoy. Te lo digo de frente y no tengo ningún problema en que confrontes o no confrontes".

Embed







"Yo no estoy odiando a nadie eh, si hay algo que detesto es el odio y no me hace bien a la salud odiar a nadie. Te lo quiero decir para que terminemos bien el año", siguió Pachano.





"¿Qué culpa tengo yo que me elijan para bailar? Estas cuestionando eso, no descalifiques", le contestó Mora.





"No vengas a hacer un barrito donde no lo hay", cerró Aníbal.