¿Mora Godoy tiene un romance con Ulises Bueno?

La reconocida bailarina de tango Mora Godoy se presentó en la pista de ShowMatch para bailar cuarteto, pero en la previa habló sobre su vida sentimental.









Con respecto a los rumores que la vinculan al cantante Ulises Bueno, la bailarina no desmintió ni negó las versiones, y reconoció que efectivamente lo fue a ver al Luna Park y lo visitó en el camarín para hablar en privado con él.









Mora dijo: "Charlamos de la carrera, de que se va a grabar a Cuba, nada más", contó, agregando que le gusta como hombre y que si hubiese pasado algo entre ellos "no lo diría".









En cuanto al baile junto a Cristian Ponce, no tuvo la mejor recepción. Ángel De Brito dijo: "Tienen química para bailar, pero no entendí, era un tango, no era un cuarteto, fue un loco". Pampita remarcó que el truco que realizaron "salió raro" y que la coreografía tenía "mucha información". Su voto es secreto. Posteriormente, Nacha Guevara les dijo que son una buena pareja, pero que hay ritmos que a Mora le sientan mejor. "No te enojes", le pidió, antes de ponerle un 6. Marcelo Polino los calificó con un 4: "Son una buena pareja, pero estabas todo el tiempo volando, no nos gustó, algo les faltó", sentenció.