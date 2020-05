Mónica Gutiérrez tuvo su blooper al aire y fue tendencia en las redes

Mónica Gutiérrez volvió a hacer furor en las redes con un particular momento de una entrevista que le realizó a una vecina de Villa Itatí en su programa "Crónicas de la tarde" (El Trece).

"¿Vos estás embarazada o veo mal?", le consultó la conductora. "No, no. Estoy gordita", le respondió la joven entre risas. "Ah, no. Porque te veía con una pancita blanco. Bueno, perdóname. Pero me preocupe porque veo muchas chicas embarazadas", se excusó Gutiérrez.

Para ponerle una cuota de humor al incómodo momento, la mujer arrojó: "Hay varios que se interesan por mi pancita. Estoy gordita nomás". Para cerrar, Mónica dijo: "Bueno, no está mal estar gordita con todos los problemitas que hay. Está muy bien, nos vamos a reír".

En las redes sociales, hubo todo tipo de comentarios con respecto al momento, pero la mayoría de los usuarios se tomaron con diversión el diálogo entre las mujeres.