Mónica Farro indignada ante los comentarios de sus fotos hot

Mónica Farro realizó un fuerte descargo en las redes sociales luego de las últimas censuras que recibió en sus publicaciones hot en Instagram y apuntó contra los comentarios fuertes de sus seguidores en cada posteo.





"De ahora en más las fotos con @trainerlean van a ser así. No pidan otro tipo de fotos porque las quieren y después bardean", comenzó la uruguaya su posteo.





"Esta red es pública pero cada uno es dueño de publicar lo que quiere y cada uno de uds tiene el derecho de verlas o no, eso lo manejan uds, pero los malos comentarios y los insultos ya pasaron de moda no rompan las pelotas, yo puedo publicar lo que quiero pero no necesariamente uds tienen que insultar, si no les gusta no me sigan, creo que se entiende verdad????", siguió enojada.





"Uno no publica para que lo insulten, es mi cuenta personal y hago lo que yo quiero como uds ponen lo que se les canta el orto en las suyas", finalizó la charrúa, recientemente casada con el personal trainer Leandro Herrera.