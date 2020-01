Mónica Farro habló de su desmayo en el escenario

A poco de arrancar la temporada de verano en Mar del Plata, se generó un escándalo entre el elenco de la comedia Veinte Millones: Sol Pérez y Mónica Farro fueron las protagonistas de una pelea que terminó en la suspensión de una de las funciones de la obra producida por Guillermo Marín, dirigida y escrita por Sebastián Almada.

El 17 de enero, Carmen Barbieri, la cabeza de la compañía, se encargó de comunicar al público que se encontraba en el teatro Atlas que se suspendía la segunda función de ese viernes porque Sol no quería salir a escena y estaba descompensada. Más tarde se supo que había tenido una fuerte discusión con Mónica.

Pero los problemas continuaron. El 22 de enero, la actriz uruguaya se sintió mal en plena función. Según testigos que se encontraban en la sala teatral, ella empezó a temblar y se desmayó delante del público, que miraba atónito la escena sin saber si se trataba de algo real o si formaba parte de la ficción teatral.

A través de Instagram, Farro decidió hablar sobre este episodio: “Carita de cansada jajaja con filtros, pero bueno así estoy cansada... les quiero agradecer tantos mensajes por privado sepan que los leo de a poco. Yo estoy bien, entiendo que el cuerpo a veces reacciona de formas que uno no controla y es lamentable que pase donde pasó, pero por suerte todo continuó, nada se suspendió, el respeto a la gente y a mis compañeros siempre está desde mí”.

“Anoche cuando salí no pude hacer las fotos de todos los días y sé que algunos se enojaron pero es mejor resguardarse y que tengan una foto linda conmigo y no con carita triste, lamento que hay gente que se burla y mal informa en vez de informar bien, pero es feo y así está el país cuando no creen algo tan simple como una descompensación, ¿cómo esperamos que crean cosas peores? en fin... gracias a todos, todo pasa”, finalizó.

Unos días antes, Farro se puso a llorar frente a las cámaras de Intrusos al hablar de su enfrentamiento con Pérez. Durante la charla, contó que con su compañera tenían una relación normal hasta que dejó de saludarla. Intentó averiguar qué le pasaba, pero terminaron discutiendo a los gritos. Además, aclaró que no hubo violencia física como se había rumoreado.

“Creo que acá se pasó un límite complicado. Me dejaron mal parada, como una golpeadora. Viví muchos años de golpes y violencia de género y no voy a permitir que una persona me me violente tanto. Odio ponerme así porque no soy esta persona débil, soy una persona fuerte pero siento que tengo ese derecho de poder hablar”, dijo la ex vedette.

Por su parte, Sol explicó que tras esa discusión tuvieron una reunión de producción en la que se dijeron de todo. “Ella llegó a decirme que yo me acostaba con el productor”, reveló en su charla con Pía Shaw en el ciclo Involucrados. “Si lo estaría, ella -por Mónica Farro no estaría trabajando acá”, deslizó. Pero no todo terminó ahí.

“Ese día, Mónica Farro me dijo un montón de cosas más, se levantó para pegarme. Yo puse la mano y le dije ‘pegame’. En ese momento pensé: ‘si me pega, la tienen que echar’. Ahí se metió un productor en el medio. Yo me garantice que las personas que estaban ahí, si yo en el día de mañana quiero ir a la Justicia, me salen de testigo. Ella se para, me sacan y cuando me voy ella dice ‘agradezcan que ustedes cobran un sueldo, por las pij... que yo chupo’”, finalizó la ex Chica del Clima.