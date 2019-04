Mónica Farro enfrentó a Stefy Xipolitakis por haber sido la amante de su novio

Mónica Farro estalló al aire en "Incorrectas", América, contra Stefy Xipolitakis.





La vedette uruguaya contó cómo fueron los días mientras sufría violencia de género por parte de su ex pareja cuando aprovechó para reprocharle cosas a la hermana de Vicky Xipolitakis.





Farro se sentó en el living del ciclo televisivo conducido por Moria Casán y sobre el final programa fue consultada por sobre cómo sufrió violencia de género por parte de su ex pareja, Jorge "Negrito" Luengo.





La vedette relató esa etapa de su vida pero no olvidó que Stefi Xipolitakis fue amante del productor.





Durante cuatro años, Farro estuvo en pareja con Jorge Luengo, uno de los productores del programa conducido por Marcelo Tinelli.

Embed







Allí, la rubia competía dentro del certamen pero luego de terminar su relación pudo contar que había sufrido violencia de género por parte de su ex pareja.





"Él me engañaba con todos los bichos que pasaban caminando. Muchas aparecían hablando en la tele, todas contaban, mostraban... Bueno, acá tenés una chica sentada que estuvo con él", lanzó Farro mientras señalaba a Stefi Xipolitakis.





La panelista no se quedó callada y respondió inmediatamente: "Yo no soy ningún bicho que pase caminando. No digas bicho, porque no está bueno".

"Yo me puedo expresar como quiera", continuó la vedette uruguaya.





"Vos fuiste una de las amantes de mi novio. Fuiste la amante de alguien que yo amaba. Punto. No sé quién sos", aseguró Farro enojada.





"Señora, cuando usted recibe agresión, vaya y denuncie bajo cualquier circunstancia", finalizó Stefy.