Mónica Farro disparó contra Marcelo Tinelli y sus productores

"Yo el programa no lo miro pero sí me llegan todas estas cosas que defienden en la pista a la mujer y creo que es una burla total a la mujer, se cagan en la mujer", empezó tajante la mediática. Y continuó: "Se burlan de nosotras, es una falta de respeto total teniendo en la pista episodios de violencia y después en el control un golpeador que yo lo vengo denunciando hace seis o siete años, que nunca me creyeron. Nunca estuvieron de mi lado en cierta forma ahí adentro".





"Estuve en el Bailando desde el 2008 al 2011 y el 2011 fue mi peor año. Estaba mal en mi casa y también en la productora Ideas del Sur, donde Marcelo Tinelli sabía, Pablo Prada sabía, y Hoppe sabía. Todos los que estaban ahí de la situación que teníamos de violencia. Me decían: 'Ay pero él va arañado'. Obviamente las mujeres aprendemos a defendernos después de que nos cagan a palos muchas veces", detalló la ex participante. Y agregó sobre su relación con Negrito Luengo: "Tengo el recuerdo de una de las veces que Prada vino a mi camarín a pedirme que deje de ser problemática y quilombera porque la situación ya no daba para más. Y la gala siguiente me sacaron del Bailando".





Y concluyó: "Jorge Gabriel Luengo, que ya no me da miedo nombrar a nadie porque todo lo que me hicieron perder en cuanto a trabajo y lugares ya los perdí hace siete años y nunca más volví".





Fuente: pronto

Una de ellas fue, quien detalló una situación de acoso que vivió a sus once años durante en el certamen del 'Bailando'. Luego de esto,hizo un fuerte descargo contra el programa e recordó sus años en el certamen.