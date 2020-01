Mónica Farro se desmayó en escena durante la función de “Veinte Millones”

Desde el viernes que la comedia Veinte Millones está en el ojo de la tormenta cuando por una descompensación de Sol Pérez, se levantó la segunda función con más de 250 entradas vendidas. Esa situación desnudó el conflicto que viven la ex chica del clima y Mónica Farro, quienes estaban llevando adelante un guerra fría que no había llegado a conocimiento de la opinión pública.

Pero todo esto quedó casi como anécdota cuando este miércoles y cuando estaba terminando la función, Mónica Farro ingresó al escenario para llevar adelante su participación en la que juega con Sol Pérez. En ese momento, según testigos, la vedette uruguaya empezó a temblar y se desmayó delante del público que miraba atónito la escena sin saber si se trataba de algo real o si formaba parte de la ficción teatral.

Se cerró el telón e inmediatamente arribó al lugar una ambulancia que atendió de manera urgente a Farro. La actriz y bailarina fue compensada, por lo que la producción de la obra confirmó a Teleshow que Farro iba a realizar la segunda función pautada.

La situación concluyó con Carmen Barbieri hablándole al público, al cual se le explicó la situación que estaba pasando. Los testigos de la función aseguran que Mónica Farro temblaba y que hubo que sacarla del escenario que se encontraba muy mareada.

Sol Pérez y Mónica Farro son las protagonistas de una pelea que ya se ha convertido en una guerra y en un verdadero problema financiero para la producción del espectáculo. El enfrentamiento entre ambas no tiene vuelta atrás y cada una descargó su furia en diferentes programas de televisión y redes sociales.

La primera fue Sol que para defenderse dijo: “Yo me encerraba en el camarín y no salía a comer para no cruzarmela porque ella tenía su camarín frente al mio. Lo juro por mi abuela, imagínate en la situación en la que estaba”. Y agregó: “El jueves, Mónica Farro me dijo un montó de cosas más, se levantó para pegarme. Yo puse la mano y le dije ‘pegame’. En ese momento pensé: ‘si me pega, la tienen que echar’. Ahí se metió un productor en el medio. Yo me garantice que las personas que estaban ahi, si yo en el día de mañana quiero ir a la Justicia, me salen de testigo. Ella se para, me sacan y cuando me voy ella dice ‘agradezcan que ustedes cobran un sueldo, por las pij... que yo chupo’”

Por su parte, Monica Farro se defendió contando su verdad: “Todo lo que ella contó fue al revés nada de lo que dijo fue verdad, por suerte había testigos de lo que paso”.