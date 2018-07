Mónica Farro aclara sobre la foto en la cama con su novio

4 mil vistas llegó a tener la foto de Mónica Farro y de su pareja, Leandro Land, que fue publicada por error en las stories de la modelo y conductora radial.

Sucede que su cuenta de Instagram es muy seguida y, además, la foto era muy hot para un perfil de la red social. De todos modos, Mónica siempre se bancó el rebote de su trabajo que la lleva a exponer su cuerpo y no fue la excepción.





Primiciasya.com pudo dialogar con ella quien explicó que la imagen se publicó por error y que no quería ponerla ahí. De hecho, por lo que cuenta, la estaba retocando para guardársela.

"Estaba tuneando la foto con corazones y estrellitas, y ese rojo que se ve en la foto. Me gustan las aplicaciones e historias de Instagram y por eso hice varias ese día. Me las guardé pero esa se ve que la envié", contó la uruguaya a este portal.





Y agregó: "Cuando me escribe alguien por la foto me di cuenta. Por eso la bajé porque esa foto no la quería subir. Debe haber estado menos de un minuto publicada. La foto que circula fue capturada a los 16 segundo de mi publicación".

Mónica y Leandro llevan juntos 9 meses de romance y el viernes 20 de julio celebraron esa fecha además de festejar con amigos.

farro.jpg