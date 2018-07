Mónica Ayos: "Soy de las que quiere que al país le vaya bien esté quien esté"

Su último trabajo en nuestro país fue en Telefe, en 2012, en la novela "Dulce amor". Luego emprendió el rumo a México donde su marido, Diego Olivera, ya se había radicado hace años y se hizo lugar en una industria que parece dar muchas oportunidades que la nuestra.





De paso por México, Primiciasya.com pudo tener un encuentro con Mónica Ayos y charlar largo, tenido y relajado con la actriz que ya hizo tres novelas en la televisión azteca y dos películas.

Algunos de los temas más importantes de la nota fueron el de la falta de ficción local en Argentina y sobre la situación actual del país que agrava mucho la inversión en ese género.





"Habla de un crecimiento de los turcos en cuento a la ficción y nosotros creo que estamos tomando envión para hacer las cosas que hicimos siempre. Tenemos los mejores autores, actores, directores, guionista, gente maravillosa, en todas partes del mundo me dicen que somos muy talentosos, que tenemos muy buenas ficciones, las películas argentinas, que tenemos oro en polvo", contó Mónica sobre su vínculo con la gente del exterior que conoce su actividad.

"Qué mejor excusa tengo yo que decirle a mi familia que vayamos a la Argentina porque hay cuatro ficciones. Pero si hubiese más ficción, más espacio, algo que no está ocurriendo y no depende tanto de los actores... Es algo que duele", dijo pese a que muchas de las novelas en las que participó llegaron a emitirse en Argentina. "Me pondría más feliz saber que hay más ficción nuestra que enterarme que compraron una lata de una novela en la que trabajé", agregó.





Sobre su vínculo con la política y la realidad social de Argentina siendo que va y viene, dijo: "Está difícil, nunca hablo de política, es un tema que como ciudadana voy y voto, lo hablo con amigos, uno tiene que tener mucho contenido para tener una conversación de política, hay mucho contenido que no tengo y otro que sí. Saco mis propias conclusiones. Pero lo cierto es que soy de las que quiere que al país le vaya bien esté quién esté. Siempre está el palo en la rueda para todo, que la culpa fue del anterior gobierno, siempre pasa lo mismo, décadas, décadas y décadas. Necesitamos generaciones nuevas con ideas nuevas. O viejas ideas implementadas de otra manera".

Por último, Mónica sostuvo que la grieta estuvo siempre y que quizá ahora se acentuó un poco más: "La grieta existió siempre, en otros ordenes, ahora está de manifiesto en el mundo. Han pasado muchas cosas para que haya cambios. Hoy la mujer, por ejemplo, no necesita gritar para que sea escuchada, hablo de política también, ha habido una generación nueva que despertó una militancia y puso de manifiesto estas dos partes. Como le digo siempre a Diego (Olivera) no soy punta de lanza en ese aspecto. No te sirvo para eso".





Ver videoentrevista completa (Por @juanpablogodino)