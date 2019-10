Mónica Ayos, infartante en ropa interior a sus 47 años

"Guillermo trabajaba en un banco, yo en la tele. Nos presento un relacionista público. Recuerdo que llegué a casa muy deslumbrada por él y dije: 'mamá me enamore'... Siempre fue un tipo divertido, me hacía invitaciones locas: una vez me hizo una especie de adivinanza sobre a dónde íbamos y terminó siendo al velatorio de un muy amigo de él... Pero todo cambió cuando conoció a Diego. Yo estaba embarazada y no teníamos ese compañerismo de antes... Maradona trajo una vida de lujos, mujeres... Ellos estaban juntos todo el tiempo... Nos separamos enamorados y hemos sufrido mucho. Nuestra hija tenía apenas 3 meses", contó "Yuyito" sobre el padre de su heredera, Bárbara. "Compartí más momentos con Claudia Villafañe que con Diego.





Tengo admiración por ella, siempre me cayó muy bien. No éramos confidentes pero teníamos una buena relación. Las dos éramos muy discretas", agregó la exitosa vedette de los '80 como material de estudio de Ayos.

Estoy muy entusiasmada y orgullosa de participar en esta gran producción". Si bien "Yuyito" manifestó su descontento por estar en la serie de "El Diez" ya que —según sus palabras— la mostrarán "como una reverenda estúpida porque la historia linda no vende", la mujer de Diego Olivera aclaró que su interpretación será fiel a la historia de amor entre González y Guillermo Cóppola.