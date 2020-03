Modelo y fanática de Racing: quién era Melody Pasini, la novia de Ricardo Centurión

Melody Pasini tenía un gran amor: no hay albúm de foto o red social en el que la joven de 25 años, en pareja con Ricardo Centurión, no aparezca con la camiseta de Racing. Su pasión por la Academia fue transmitida por su papá y también por su hermana, integrantes de una familia muy unida.

En la trágica mañana del domingo 29 de marzo, Melody perdió la vida en un accidente automovilístico. La noticia sacudió al mundo del fútbol. El Municipio de Lanús y la policía Bonaerense confirmaron que tuvo un paro cardíaco mientras manejaba, tal como adelantó Toda Pasión, y chocó con un auto que se encontraba estacionado.

Melody trabajaba como modelo y era muy activa en las redes sociales. Le gustaba mucho subir imágenes con su familia y amigos. Además, también era muy común ver sus historias de Instagram junto a sus seres queridos bailando y cantando. Tampoco faltan las imágenes de lugares que visitó de la mano del jugador como México, España o Italia, entre otros.

La noticia fue un gran impacto para el mundo del fútbol y la sociedad. Racing y Vélez emitieron un par de tuits en donde acompañaban al jugador y a la familia de la joven.

Melody Pasini y el futbolista de Vélez estaban juntos desde hacía más de 4 años. Si bien en el medio hubo algunas interrupciones, siempre acompañó al lado del exfutbolista de Boca, incluso en los momentos más difíciles. Fueron juntos a Genoa, club en el que casi no jugó y también a México cuando durante seis meses vistió la camiseta del Atlético San Luis.

Melody fue parte importante en la vida de Centurión. De hecho, fue ella quién anunció el regreso del talentoso futbolista a Racing, en 2018, después de que el volante coqueteara con la posibilidad de volver a vestir la camiseta de Boca. La Academia fue quien finalmente puso 4 millones de euros y se quedó con el pase del jugador.

En aquella oportunidad, la alegría de la joven era total: su novio volvía al club de sus amores. Ella utilizó su cuenta de Instagram para darle la primicia a los hinchas.

Pero además de los momentos felices, también estuvo cuando Centurión fue acusado de violencia de género. En aquel momento afirmó que era todo falso, aunque había una denuncia presentada en la justicia.

"Quiero aclarar que a mí Centurión nunca me levantó la mano. Todo esto me parece una falta de respeto para las personas que sí sufren violencia", aseguró en diálogo con TN.

"La verdad, no me gustan estas cosas. Realmente no me interesa que sepan de mi vida privada pero ahora se habló de mí y por eso mismo estoy hablando. Jamás me pegó, no sé de dónde habrá sacado eso”, agregó.

Después de varias idas y vueltas, la pareja se había instalado en el departamento que el jugador tiene en Puerto Madero. De allí partió esta mañana rumbo a Lomas de Zamora. Falleció el Lanús cuando manejaba su automóvil.