Misterio por la muerte de Avicii: la Policía se niega a decir qué le pasó al DJ

La Policía del sultanato de Omán desmintió que la muerte del músico y DJ sueco Avicii haya sido producto de un crimen, aunque se niega a dar las verdaderas razones.

"Tenemos todas las informaciones y sabemos lo que pasó, pero no lo vamos a decir a los medios", dijo un portavoz de la Policía omaní citado por la emisora sueca SVT, agregando que no se está buscando a ningún sospechoso.





Según confirmó en la mañana del sábado el portal TMZ, el hermano del DJ, David Bergling, llegó a Omán buscando averiguar en qué condiciones se produjo el deceso.





Tim Bergling (nombre real de Avicii) fue hallado muerto el viernes en Mascate, la capital de Omán. Tenía 28 años años y llevaba dos retirado de la música en vivo tras lograr éxitos como "Levels", "Sunshine" y "Wake Me Up."





En la noche del viernes, horas después de darse a conocer la noticia, varios boliches de Estocolmo guardaron un minuto de silencio en su honor. El primer ministro sueco, Stefan Lofven, escribió en Instagram que Berling "fue uno de los mayores milagros musicales de Suecia en los tiempos modernos".









Avicii alcanzó el éxito como DJ con apenas 20 años. Hits como "Levels" y "Wake me up" lo lanzaron a la popularidad mundial, que le permitió acumular una fortuna de 75 millones de dólares, solo superado por sus colegas Tiësto y Calvin Harris. Sin embargo, su meteórica carrera golpeó fuerte en su salud.





El inicio de su carrera supuso un sinfín de fiestas que derivaron en su adicción al alcohol que dejó huellas irreparables en su cuerpo, a tal punto que en 2012 confesó que le habían diagnosticado "pancreatitis aguda". Ese año llegó a estar once días internado en Nueva York.





"Viajas mucho, vives en una valija, vas de un lado para otro y te ofrecen alcohol gratis en todas partes. Era raro si no bebías", contó en una entrevista para GQ. "Soy tímido y me ponía nervioso. Necesitaba confianza y me la daba el alcohol, me convertí en una persona dependiente", destacaba.





Si bien tiempo después dejó las adicciones, -incluso contó que en su primera fiesta sobrio conoció a su novia-, el daño a su salud ya estaba hecho, por lo que debió cancelar shows y eventos.





En 2013, las molestias físicas provocaron la postergación de su presentación en Australia. Los recurrentes dolores de estómago también obligaron que ese año se retire del Ultra Music Festival de Miami. La consulta médica terminó con una cirugía en la que le extirparon la vesícula.





Avicii, que había llegado a Omán de vacaciones, se mostraba de buen semblante poco antes de su muerte, como demuestran las fotos que se sacó con fans que lo encontraron en el hotel.





(Fuente: Clarín)