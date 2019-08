Misión cumplida: el "Mago sin dientes" tuvo su encuentro con Macri

El "Mago sin dientes", aquel que se hizo famoso por asistir frecuentemente a las pistas del Bailando y a los bunkers del PRO en cada una de las elecciones, consiguió finalmente hablar con el presidente, Mauricio Macri, ayer por la tarde durante la cena anual de Los Piletones, la fundación de Margarita Barrientos, en la Rural.

El mediático compartió en Twitter la imagen que se tomó junto al mandatario y le agradeció por "escucharlo". Gracias Sr. Presidente @mauriciomacri

por escucharme ahora en La Rural!!!! Ahora si logré trasmitirle lo que más necesita la Gente y todas mis ideas!!!! ARRIBA ARGENTINA", escribió en su cuenta.





Embed Gracias Sr. Presidente @mauriciomacri por escucharme ahora en La Rural !!!! Ahora si logré trasmitirle lo que más necesita la Gente y todas mis ideas !!!! ARRIBA ARGENTINA pic.twitter.com/9izphJV9Ll — EL MAGO SIN DIENTES (@MAGOSINDIENTES) August 30, 2019







Previamente, el mago había expresado su intención de juntarse con el Presidente. "No he recibido ninguna llamada; estoy a la espera de poder ser atendido y que me reciba, pero sé que deben tener una agenda híper ocupada", había indicado en una entrevista.

Este jueves por la noche en la Rural, se organizó la cena anual de Los Piletones, el comedor fundado por Margarita Barrientos, quien luego de criticarlo por las "tardías medidas para aliviar a la gente" le volvió a manifestar su apoyo al Presidente: "Siempre voy a estar a su lado".





Fuente: nexofin