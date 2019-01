Mirtha y un pícaro mensaje a Laurita por su relación con Cabré: "Vos sí que..."

Por primera vez cara a cara, Laurita Fernández y Carmen Barbieri tuvieron un incómodo cruce este domingo por un filoso comentario de Mirtha Legrand.





"¡Qué linda estás Carmen! Qué lindos lentes. Sacátelos que tenés unos ojos preciosos", le pidió la diva. Entonces, Barbieri le contó que desde las nueve de la mañana se estaba preparando. "Este anillo te va a gustar mucho. Era un dije que usaba mi mamá y lo convertí", agregó.





La Chiqui le dijo que era precioso y enseguida advirtió el gran tatuaje que tiene en uno de los brazos con la figura de Frida Khalo y una de sus más frases célebres: "Si no puedes amar, no te demores".





La rápida reacción de Mirtha descolocó a Laurita, a quien miró a los ojos y le dijo: "Vos no perdés tiempo nena...". La protagonista de "Sugar" se rió y la madre de Fede Bal acotó: "Te di el pie... Te juro que no estuvo preparado".





Y luego Laurita dijo: "Estoy muy enamorada. Lo siento en el cuerpo el amor, me dan cosquillas en el estómago. No creía mucho en esas cosas", contó la ex jurado del "Bailando 2018" sobre su relación con Nicolás Cabré.