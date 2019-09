Mirtha tuvo un gran gesto en el peor momento de la vida de Nazarena Vélez

Nazarena Vélez recordó el gesto que tuvo Mirtha Legrand para con ella cuando sucedió la trágica muerte de Fabián Rodríguez.





La actriz recordó en "Pamela a la tarde", América, cuando la conductora la ayudó a pasar uno de los momentos más difíciles de su vida.





"Yo me quedé literalmente en la calle y la producción del programa de Mirtha me pagó para ir a dar la nota", reconoció Nazarena.





"Yo cobré para ir. No quería dar notas. No estaba para eso, pero lo hice porque necesitaba la plata. No tenía un centavo partido por la mitad y a mí la producción me pagó para ir", manifestó la actriz.





Y contó lo que le dijo Legrand en persona: "A ninguno de sus nietos ni a sus hijos les va a faltar nada. Te quiero prestar plata".





Ante este gesto, Nazarena expresó: "No tenía un peso y tenía muchísimas deudas. Ella (Mirtha) sabía que yo la estaba pasando mal y me dijo: 'No se va a enterar nadie, me lo devolvés cuando podés'".