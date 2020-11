¿Mirtha Legrand no vuelve a la televisión?

Juana Viale confirmó hace pocas horas que es muy difícil que su abuela regrese a la pantalla chica en medio de la pandemia del coronavirus.

Lo primero que contestó Juana es sobre su el estado de salud de su abuela siendo que se operó hace unas semanas. Lo hizo en una nota que brindó al programa "Implacables" que conduce Susana Roccasalvo.

“Se sacó en la pierna como una mancha del sol que tenía. No un lunar. No sé que nombre tiene, por eso no quiero decir la palabra. Ella está bien. Fue una intervención chiquita, no se operó”, expresó la nieta de Legrand.

Juanita se refirió a la posibilidad de que la Chiqui vuelva a conducir en el canal: “Más allá que se abra me parece qué hay una cuestión con las personas que están con este tema... No sé, no tengo idea por ahora”.

Pero también tiene otros proyectos laborales, que adelantó: “Arranco una película y durante tres semanas voy a estar grabando una película en plano secuencia, como El arca rusa. Es una chica que la secuestran, pero no puedo contar mucho más”, terminó.