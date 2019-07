Mirtha Legrand sorprendió a todos y confesó cuál es su adicción

Flavia Palmiero, una de las invitadas a "La noche de Mirtha", confesó que la animadora Mirtha Legrand suele mandarle mensajes cerca de las 3 de la mañana.





"Manda WhatsApp a altas horas de la noche. Me ha sorprendido. Le he mandado mensaje y una de la madrugada suena", contó la conductora.





"Me hecho adicta al WhatsApp, es a lo único a lo que soy adicta", confesó Chiquita.





Además, contó: "Yo me he amigado con gente que no me hablaba. Le mandaba un beso para amigarme, todo escrito".





"Todo con punto y coma. Si me equivoco vuelvo atrás, pongo el acento donde corresponde. Todo bien de maestrita", expresó Mirtha Legrand.