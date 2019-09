Mirtha Legrand se llevó todas las críticas por una pregunta a Mario Massaccesi

Mario Massaccesi se animó a revelar que padeció un momento en su vida cuando era chico que lo marcó.





"Es algo que lógicamente ha marcado mi vida y salí solo. El periodismo me salvó de todas las maneras. No me quedé en el drama y trabajé mucho para poder sanar el dolor", dijo el periodista del Trece.





"Yo trato y soy feliz, aún con aquello desagradable. Todo lo que pasé desde 33 años a esta parte ha compensado el dolor que tuve cuando era chico, adolescente o joven", añadió sobre eso.





Al escuchar este relato, Mirtha Legrand lo interrumpió con una fuerte pregunta: "¿Fuiste violado?".





Allí, Mario respondió: "No lo voy a decir. Fue mucho más que eso, fue dramático. Y tengo el respeto de mi familia. Hay un límite de protección con uno mismo salvo que uno tenga ganas de contarlo".





Embed