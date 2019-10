Mirtha Legrand se arrepintió y le pidió disculpas a Mariana Fabbiani

Esta semana, Mirtha Legrand generó un gran revuelo en los pasillos de El Trece al contar detalles confidenciales en su programa sobre una conversación que mantuvo en privado con los directivos del canal.





Sus dichos, como era de esperarse, despertaron enojos y molestias en las autoridades del canal del solcito.





"Fue una pifiada mía que no debí decir nunca", señaló La Chiqui en diálogo con "Pamela a la tarde". Además, aclaró: "No es mi último año en televisión, si a mí me encanta trabajar. En absoluto, ¿de dónde salió eso? He tenido reuniones con Adrián Suar y Pablo Codevilla, todo bien con la gente de El Trece, mejor que nunca".





Luego de que la diva rechazara hacer su programa en formato diario, comenzó a circular los rumores de que Mariana Fabbiani dejaría "El Diario de Mariana" y que no renovaría su contrato con El Trece.





Tras haber revelado estos posibles cambios en la programación del canal para 2020, una de las que se habría enojado es la propia Fabbiani y por eso la diva de los almuerzos se comunicó con ella y le pidió perdón.





De todas maneras, y tal como informamos el lunes, Mariana terminará con su ciclo de la tarde en diciembre y el año que viene hará un programa de entretenimientos que iría en el prime time.