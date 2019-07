Mirtha Legrand puso en aprietos a Flor Vigna por una vieja defensa de Darthés

Flor Vigna estuvo este domingo en "Almorzando con Mirtha Legrand" y le tocó vivir un incómodo momento cuando la diva le recordó que en su programa había tenido una postura a favor de Juan Darthés, el actor acusado por Thelma Fardin por violación.





"Vos estuviste en el programa con Darhtés", indicó Mirtha para provocar la sorpresa de la actriz. "¿Qué opinás del caso Darthés?", insistió la animadora.





"Me da mucho desprecio, es una buena palabra", contestó Vigna para dejar en claro su nueva postura respecto a la consideración que tuvo en su momento con el actor.





"Yo cometí el error en tu programa de dejarme llevar. Por todo el movimiento me enfrenté a una Flor machista", remarcó.





Para graficar el pensamiento machista que tenía, Vigna recordó que cuando era más joven "iba a ver a Julio Bocca y salía a la una de la mañana. Entonces me vestía como un chaboncito y esperaba el bondi. Y pensaba que si a otra le pasaba algo era porque se vestía diferente. Y que a mí no me iba a pasar nada porque me vestía como un chabón", señaló.