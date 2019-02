Mirtha Legrand opinó: "Laurita Fernández para mí es la estrella del futuro"

Mientras se hablaba de la polémica por los premios Estrella de Mar, Mirtha Legrand destacó el trabajo de Laurita Fernández en "Sugar" y le dedicó un elogio.





La Chiqui recordó que fue a ver la obra que protagoniza la novia de Nico Cabré. Y ante la pregunta de Nancy Pazos, que le pidió que eligiera entre Griselda Siciliani y Laurita Fernández, la diva dio su opinión.





"Son personalidades distintas, pero Laurita para mí es la estrella del futuro", indicó Mirtha, para luego aclarar: "en lo musical. Es maravilloso, baila, canta".

Laurita Fernández







Luego, Legrand hizo reveló: "Fui a ver Sugar unos días antes del premio (Estrellas de Mar) y entonces bajaron los actores, esas cosas lindas que hacen, y me dieron un ramo de flores y me dieron el micrófono para que hablara. Entonces me acerqué a Laurita y le dije al oído 'dejala ganar a Juana (Viale)".





Pese al pedido de Mirtha y seguramente la expectativa de Laurita, el ganador del premio revelación fue para Julián Burgos por "Bien argentino".