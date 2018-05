Mirtha Legrand, molesta por los Martín Fierro: "Cansada me tienen con estos dimes y diretes"

Martín Fierro, Mirtha Legrand fue distinguida con un premio especial llamado "Martín Fierro de Brillantes", en reconocimiento a su larga trayectoria como conductora. El año pasado, durante la última edición de losfue distinguida con un premio especial llamadoen reconocimiento a su larga trayectoria como conductora.





"Siento una profunda emoción y alegría por esta distinción tan importante. Es la primera vez que se otorga esta distinción. Estoy muy agradecida a la entidad. Es una recompensa que me enorgullece. Algo habré hecho para merecerla", indicaba en ese momento en diálogo con PrimiciasYa.com.(VER NOTA) indicaba en ese momento en diálogo con





Por su parte, Ventura le dijo a este portal que "nuestra idea es distinguir a una persona con la trayectoria de Mirtha, para que sea la embajadora del premio y sacarla de la competencia".





Lo cierto es que el problema se suscitó ahora, cuando se dieron a conocer las candidaturas para la edición 2018 y la diva de los almuerzos no se encuentra nominada en la terna conducción femenina.

"fuera de competencia" en esa categoría, algunos socios aseguraron desconocer esa resolución y la votaron igual, encendiendo así la polémica. Pese a que Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas ( Aptra ), había explicado que tras el homenaje recibido en la pasada edición, Legrand había quedado definitivamenteen esa categoría, algunos socios aseguraron desconocer esa resolución y la votaron igual, encendiendo así la polémica.





La Chiqui, en tanto, se mostró molesta con las explicaciones de Ventura, y también dijo desconocer que la hubieran "retirado" de la competencia. "Ventura quizás debió comunicar a sus miembros que Mirtha Legrand no participaba y que le habían otorgado el año pasado el Martin Fierro de Brillantes y por su prestigio y cantidad de estatuillas ganado estaba fuera del certamen. Pero parece que no fue así", manifestó Mirtha en diálogo con PrimiciasYa.com.





De todas maneras, aclaró: "Igual es un honor, no es descalificable. Es como en los grandes festivales de cine del mundo donde los grandes directores están fuera de concurso con sus películas, como el caso de Woody Allen y otros grandes. ¡Que revisen por favor!".





Igualmente, Legrand confirmó que sí irá a la fiesta como lo hace todos los años y "que no estoy a favor de votar de vuelta". "¡Que cansada que me tienen con estos dimes y diretes! Nacho Viale no tiene nada que ver con este tema y ahí estaré en mi mesa de siempre el 3 de junio", finalizó.





Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino