Mirtha Legrand lloró al recordar a su hermano: "Adiós, Josecito querido"

En la noche del sábado, Mirtha Legrand regresó a su clásico programa que se emite por El Trece, en medio del dolor por la muerte de su hermano José Martínez Suárez.





El hermano de la animadora y uno de las grandes figuras del cine argentino, murió el pasado sábado 17 de agosto luego de que se agravara su estado de salud por una rotura de cadera y una neumonía infecciosa.





"Esta semana hemos perdido a mi hermano querido, a Josecito. Estoy un poco caiducha, ustedes disculpen", comenzó diciendo Mirtha.





"Siempre lo dije, era lo mejor de la familia, y se fue como había vivido, rodeado del amor de sus hermanas y su familia", señaló. Luego, agregó: "Trabajó hasta el final, murió siendo presidente del festival de cine de Mar del Plata".





"Era un hombre grande pero con el espíritu de un joven. Agradezco los mensajes recibidos, las condolencias y las notas periodísticas. Agradezco a todos. Adiós Josecito querido. Adiós hermano querido", destacó en llanto.





"Yo iba todos los días a verlo y veía que no salía. Me miraba con sus ojos claros, me observaba. La verdad es que era un personaje irrepetible", indicó sobre cómo atravesó los últimos días con su hermano.