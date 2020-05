Mirtha Legrand, devastada por la muerte de Goldy: "Estoy destruida"

Silvia "Goldy" Martínez Suárez, la hermana gemela de Mirtha Legrand, murió este viernes a los 93 años.

Este es otro golpe duro para la diva de los almuerzos, que en agosto del año pasado despidió a su hermano Josecito, un importante cineasta argentino.

Susana Giménez fue una de las primeras en hablar con la diva y relató cómo la escuchó: "Me enteré por Chiquita y eso me hizo peor porque empezó a gritar y yo también, y tenía miedo de que eso le haga mal. Le dije ‘basta, te va a hacer mal’. Y me dijo ‘sí, me va a hacer mal’, y cortó. Ellas eran una sola persona y hablaban todos los días", señaló, visiblemente conmovida, en "Telefe Noticias".

Luego, Ángel de Brito compartió la frase que resume este momento de la querida conductora: “Estoy destruida”, le contestó Mirtha a una amiga de la familia cuando le dio el pésame. Y sumó: "Goldy estuvo bien hasta el lunes, inclusive charlando con amigos".

(Fuente: Primicias YA)